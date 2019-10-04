محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:
نفى مصدر أمني صحة ما تم بثه على بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" على شبكة "الإنترنت" بشأن استهداف أحد الأكمنة الأمنية (الصفا) الكائن بالطريق الدائري بالعريش بمنطقة شمال سيناء، واستشهاد عدد من رجال الشرطة بالكمين.
وأكد المصدر أن ما تم نشره في هذا الصدد عارِ تماماً عن الصحة جملةً وتفصيلاً، وأنه لا صحة لما تردد في هذا الشأن.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو الهجوم على كمين بالعريش واستشهاد عدد من رجال الشرطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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