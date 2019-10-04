بـ كيلو ونصف هيروين.. سقوط تاجر مخدرات في قبضة مباحث القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على تاجر مخدرات بحوزته 1.5 كيلو جرام هيروين بمنطقة المطرية.

كان ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المطرية ألقوا القبض على "ن. م"، 26 سنة، عاطل، مطلوب للتنفيذ عليه في 5 أحكام حبس جزئي "سرقة تيار كهربائي" بإجمالي حبس 5 أشهر، حال استقلاله دراجة بخارية "توك توك" في شارع ترعة الإسماعيلية دائرة القسم، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 100 جرام، هاتف محمول، 2060 جنيهًا.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة والدراجة لتسهيل تحركاته.

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وبتطوير مناقشته بمعرفة ضباط وحدة مباحث القسم عن مصدر المواد المخدرة المضبوطة بحوزته، أقر باتخاذه مسكن آخر كائن بشارع مؤسسة الزكاة دائرة قسم شرطة المرج، مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي وتخزين المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مسكن المتهم، في مأمورية أسفرت عن ضبط 6 أسطوانات بداخلها كمية من مسحوق الهيروين المخدر، وزنت 1.400 كيلو جرام، وسلاح ناري "بندقية خرطوش محلي الصنع عيار 16مم، وعدد 2 طلقة من ذات العيار، وميزان حساس.

وأقر المتهم بتحصله على المواد المخدرة من أحد الأشخاص في منطقة "كوم السمن القليوبية"، وحيازته السلاح الناري بقصد الدفاع عن نفسه.

وبالعرض على اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية مع المتهمين.