منال تطلب الخلع: "جوزي بيخبي الحشيش في الثلاجة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:

أقامت "منال. ع" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر تطلب فيها الخلع من زوجها، مبررة طلبها "زوجي مدمن مخدرات وبيشيل الحشيش في التلاجة".

منذ 7 سنوات تزوجت "منال" 35 سنة ربة منزل، من "يوسف. أ" جزار، ورزقا بطفلين.

وقالت منال في دعواها إن زوجها مدمن للمواد المخدرة وينفق كل أمواله عليها متجاهلًا مصروفاتها وطفليها.

وأضافت الزوجة أن يوسف حوّل البيت إلى قهوة، حيث يسهر كل يوم هو وأصدقاءه حتى الصباح لتعاطي "الحشيش" وعندما تحدثت إليه بخطأ أفعاله تجاهلها تمامًا.

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لم تتوقف المشاكل بين الزوجين عند ذلك، إذ ترك الزوج عمله في محل الجزارة فنزلت الزوجة لتديره بنفسها بغية الإنفاق على نفسها، لكنه "كان يستولي على الدخل كله ويهينها أمام العمال إذا رفضت"، وفق أقوالها في الدعوى.

وأضافت منال أنها فوجئت في أحد الأيام بقطعة "حشيش" في يد طفلها 4 سنوات، فسألته عن مصدرها فردّ "لقيتها في التلاجة"، فأخذتها وألقتها في القمامة.

لم تسر الأمور على ما يرام عند عودة الزوج إذ تعدى عليها بالضرب وكسر يدها قائلًا: "إنتي عارفه سعرها كام دي؟".

طرد "يوسف" زوجته من المنزل وعادت بعد أسبوع لأخذ ملابسها واحتياجاتها الشخصية فمنعها من الدخول، وعندما طلبت منه الطلاق رفض "عندك المحاكم".

ولجأت منال إلى محكمة الأسرة وأقامت دعوى خلع تحمل رقم 1744 لسنة 2019، ودعوى نفقة للصغيرين تحمل 947 لسنة 2019، وما زالت الدعوتان منظورتين أمام المحكمة.