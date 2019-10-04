وزير الداخلية يهنئ الرئيس وكبار رجال الدولة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

بعث وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، ببرقيات تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، القائد الأعلى للقوات المسلحة"، والفريق أول القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصار السادس من أكتوبر.

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، القائد الأعلى للقوات المسلحة" بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

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وجاء بالبرقية: "يسعدني وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بانتصار أكتوبر المجيد، أن نبعث لسيادتكم بأصدق التهاني مقرونة بأطيب الأمنيات بموفور الصحة ودوام التوفيق، لقد استقر تاريخ السادس من أكتوبر في ضمير الأمة ووجدانها، وصار رمزاً متجدداً لبطولات قواتنا المسلحة الباسلة، التي خاضت ومازالت أشرس المعارك لتحرير الوطن ودفع مسيرته نحو التقدم والنماء، وسيظل هذا العبور العظيم مبعثاً للفخر والاعتزاز، ببطولات رجال أعلوا قيم التضحية والعطاء، فكل عام ومصر كنانة الله في أرضه بخير ونماء، وتتجدد مع كل ذكريات أيام المجد الخالدات طاقات العمل والفداء، لتجتاز مصر بقيادتكم الحكيمة، كل التحديات، لتحقيق المزيد من التنمية والازدهار، وكل عام وسيادتكم بخير".

ووجه وزير الداخلية ببرقية تهنئة للفريق أول محمد زكى "القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي"، جاء بها: "يسرني وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بذكرى السادس من أكتـوبر أن نَبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات، لقد كان عطاء قواتنا المسلحة الباسلة.. وسيظل متصلاً بمسيرة العمل الوطني وقد سجل التاريخ بأحرف من نور دورها الوطني في كل معارك التحرير ومواقف النضال وميادين البذل والعطاء، وتذخر ملحمة العبور العظيم في السادس من أكتوبر ببطولات أبهرت العالم وحازت على تقديره واحترامه، حفظ الله قواتنا المسلحة عريناً للأبطال ومهداً للتضحيات ونبراساً للوطنية والعطاء، إنه تعالـى نعـم المولى ونعـم النصير، وكل عام وسيادتكم بخير".

وأرسل وزير الداخلية ببرقية تهنئة للفريق محمد فريد "رئيس أركان حرب القوات المسلحة"، جاء بها: "يطيب لي وهيئة الشرطة في مناسبة الاحتفال بذكرى انتصار السادس من أكتوبر المجيد أن نتقدم لسيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود قواتنا المسلحة بأطيب التهاني مقرونة بأطيب الأمنيات بدوام التوفيق والسداد، حفظ الله مصر الكنانة وهيأ لها ولقواتنا المسلحة الباسلة مزيداً من الرفعة والتقدم.