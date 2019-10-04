ضبط المتهمين باحتجاز محامي بملعب كرة قدم في الوايلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب محمد الصاوي:

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على المتهمين باحتجاز محامي بملعب كرة قدم بمنطقة الوايلي.

تبلغ للمقدم محمد الإتربي، رئيس مباحث الوايلي، من "صباح.ع" بقيام مجهولين باحتجاز زوجها "أحمد.ف" محامي حر ومساومتها على إطلاق سراحه.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، للقبض على المتهمين.

Advertisements

وبعمل العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن النقيب أحمد عبد العزيز، معاون مباحث الوايلي، من ضبط المتهمين وهما كلا من "محمود.م"، "صالح.ي" أثناء احتجاز المجني عليه بملعب كرة قدم بدائرة القسم.

وبمواجهة المتهمين أمام العميد عبد العزيز سليم، رئيس مباحث قطاع الشمال، اعترفا بارتكاب الواقعة وأنهما قاما بعمل توكيلات للمجني عليه وأنه استغل تلك التوكيلات في عمل سجلات تجارية وبطاقات ضريبية للمتهمين نتج عنها فرض ضرائب بمبالغ باهظة وقعت عليهم عن طريق بناء مصانع بمنطقة شبرا الخيمة.

تم تحرير المحضر اللازم وأحاله العقيد أحمد جودة، مأمور قسم شرطة الوايلي، إلى النيابة العامة.