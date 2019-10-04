ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية و 47 حالة قيادة تحت تأثير المخدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها المرورية بكل الطرق والمحاور والميادين بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة؛ لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري. وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة من ضبط 5476 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات 1825 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 192 مخالفة السير بدون ترخيص "قيادة وتسيير"، 9 دراجات نارية مخالفة، 39 مخالفة شروط الترخيص، 18 مخالفة "موقف عشوائي"، 47 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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