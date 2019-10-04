ضبط طن لحوم فاسدة داخل مطعم شهير بالساحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:
تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين، من ضبط لحوم فاسدة ومجهولة المصدر داخل أحد المطاعم الشهيرة بمنطقة الساحل.
أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام "المدير المسئول عن إحدى المطاعم"، الكائن بدائرة قسم شرطة الساحل، بحيازة كميات كبيرة من السلع الغذائية (اللحوم والدواجن ومصنعاتها) غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة عليها والبعض الآخر مجهول المصدر، تمهيداً لطهيها وتقديمها كوجبات جاهزة للمواطنين، مدخلاً بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ومعرضاً صحتهم وحياتهم للخطر، محققاً من جراء ذلك أرباح غير مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبط المتهم، وضبط كمية قدرها "700 كيلو جرام" مقطعات لحوم ومقطعات دواجن ومخللات معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر، 238 كيلو جرام" مقطعات لحوم معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة عليها.
وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.
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