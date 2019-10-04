بالأرقام.. جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، على النحو التالي:

في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، جرى ضبط 5 قضايا تهريب ضبط خلالها (ملابس أجنبية الصنع – هواتف محمولة– كمية من شرائط الحرير)، بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي لها 482,138 ألف جنيه.

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وفي مجال الأمن العام، جرى ضبط 33 قضية (مزاولة مهنة دون تصريح، محاولة صعود باخرة دون تصريح، دخول دائرة جمركية، عدم حمل تحقيق شخصية، سلاح أبيض، مخالفات السائقين، انتهاء فترة التصريح، مخالفات مسطح مائي).

وضُبط في مجال ضبط المخالفات المرورية 1021 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 237 حكما قضائيا متنوعا، وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية، جرى ضبط 7 قضايا متنوعة.

تحررت المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.