ضبط 2 طن أسماك فاسدة في حملات أمنية بمحافظة الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية، حملة تموينية مكبرة استهدفت ضبط مخالفات محال بيع الأسماك بالإسكندرية.

اشتركت إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، مع الجهات المعنية بحملة تموينية مكبرة استهدفت محلات الأسماك المملحة والطازجة والباعة الجائلين بكافة أنحاء المحافظة، أسفرت عن ضبط "9 من أصحاب محلات الأسماك"، وبحوزتهم كمية قدرها 1,823 طن من الأسماك مختلفة الأنواع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، تم سحب 6 عينات أسماك متنوعة لإرسالها لمعامل التحاليل بوزارة الصحة لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه، وتم التحفظ على كمية قدرها 42 كيو جرام من الأسماك الطازجة والمملحة.

أعدمت الأجهزة المختصة كمية قدرها 50 كيلو جرام من الأسماك المتنوعة بها تغير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي من بعض محال الأسماك، وتم تحرير13 محضر "عدم حمل شهادة صحية"، وتحرير 3 محاضر "عدم توافر الاشتراطات الصحية"، كما تم تحرير 3 محاضر "عدم الإعلان عن الأسعار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.