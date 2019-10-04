"آل الشيخ" يتوعد مقاولًا مصريًا بإسبانيا: "سأقاضيه.. ممكن يرحلوه بلده"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
توعد تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، بمقاضاة مقاول مصري بإسبانيا؛ نظرًا لما ذكره بـ"تجاوزاته ضده في أحد المقاطع على اليوتيوب وفيسبوك".
وكتب "آل الشيخ" عبر حسابه على فيسبوك اليوم الجمعة: "يقولك فيه مقاول كان عاوز يعمل دور بطولة بس معرفش يشطبها.. هو للأسف مصري وموجود في إسبانيا الآن، وبصفتي مالكًا لنادٍ في إسبانيا وحاصلًا على الإقامة فيها، ونظرًا لتجاوزاته وطولة لسانه عليّ في أحد المقاطع في اليوتيوب والفيسبوك، قررت أن أتخذ الإجراءات القانونية عند أكبر مكتب محاماة في إسبانيا".
وأضاف: "يا رب أكسب القضية مين عارف ممكن يرحلوه لبلده الأصلي.. مع إنه مش أصلي.. شكلو مشربش من نيلها".
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