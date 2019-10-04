"الري": توفير 20 مليون جنيه لخزانة الدولة بتنفيذ أعمال بالجهود الذاتية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

قال المهندس محمد محمد عبدالعاطي رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الموارد المائية والري، إن المصلحة انتهت خلال الربع الأول من العام المالي 2019 / 2020 من 180 عمرة بالمحطات على مستوى المصلحة، بالإضافة إلى تصنيع جلب وأعمدة ومسامير ومستلزمات العمرات وشبك أعشاب بورش المصلحة وإجراء الاختبارات الكهربائية والصيانة الدورية لـ 140 وحدة بمعرفة المعمل الهندسي.

وأضاف رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء - في بيان اليوم - أن التكلفة الفعلية لكل تلك الأعمال بلغت 5 ملايين جنيه فقط بعد أن تم إسنادها لطواقم العمالة الفنية بالمصلحة طبقا لتوجيهات الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري بضرورة الاعتماد على أبناء المصلحة في تنفيذ الأعمال الأمر الذي أسهم في تحقيق وفر قدره 20 مليون جنيه لخزانة الدولة، وهو الفارق ما بين إسناد تلك الأعمال إلى شركات متخصصة والقيام بها بالمجهودات الذاتية.

وفي إطار التعاون الوثيق مع الأجهزة والوزارات المعنية بالدولة لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة، أكد عبدالعاطي أنه تم إصدار أوامر إسناد لوزارة الإنتاج الحربي، بما تملكه من خبرات نادرة لتصنيع قطع الغيار اللازمة لمحطات الرفع بالوجه البحري والقبلي بتكلفة 85 مليون جنيه، وذلك لتشجيع المنتج المحلي والحد من قطع الغيار الاستيرادية وتوفير العملة الأجنبية.

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وقد قامت المصلحة برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موسم الأمطار والسيول والتأكيد على جاهزية جميع المحطات ووحدات الطوارئ، وخاصة في نطاق الوجة القبلي، في ضوء التنبؤات بسقوط أمطار على الصعيد والبحر الأحمر، حيث تم تحريك 3 وحدات طوارئ "هيدروفلو ديزل" تصرف 1م3/ث و2 وحدة طوارئ "هيدروفلو ديزل" تصرف 0.5 م3/ث من الوجه البحري إلى أسيوط وسوهاج لتكون جاهزة عند الطوارئ والحالات الحرجة ومواجهة موسم الأمطار والسيول ومساعدة أجهزة الدولة المختلفة عند الطوارئ.

وفي إطار حرص الوزارة على حماية أملاكها، أشار رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء إلى قيام المصلحة بتنفيذ أعمال فصل لبعض حدود المصلحة بهندسة القصاصين بمعرفة مديرية المساحة بالإسماعيلية، كما تم إزالة تعد بمحطة 11 هندسة الحفير شهاب الدين ضد اثنين من مواطني قرية 11 بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لقيامهم بتشوين رمال على مساحة قيراطين من أملاك الدولة بالمحطة، كما تم الانتهاء من أعمال فصل الحد لمحطة صرف بني صالح ببني سويف مع إزالة حالة تعد عبارة عن مبنى خرساني على حرم أرض محطة حلق الجمل وإرجاع الشئ لأصله، وجاري فصل الحد لمحطة أهناسيا ببني سويف، بالإضافة إلى معاينة موقع محطة المحسمة لعمل رفع مساحي للوقوف على حدود نزع الملكية للمحطة وملحقاتها.

جدير بالذكر أنه تم الانتهاء من البت الفني والمالي لتوريد وتركيب 50 محركا كهربائيا لمحطات المصلحة بتمويل من الصندوق السعودى للتنمية بقيمة 70 مليون جنيه، كما تم إصدار أمر الإسناد لعملية إنشاء محطة إسنا بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 215 مليون جنيه.​