مصر | بـ"ملاءة سرير".. قاتل شقيقته في الجيزة يمثل جريمته أمام النيابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"ملاءة سرير".. قاتل شقيقته في الجيزة يمثل جريمته أمام النيابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مصدر داخل النيابة، بجنوب الجيزة، بتفاصيل جديدة حول واقعة مقتل طفلة تدعى "نوران"، 14 عامًا، على أيدي شقيقها ويدعى "زياد" البالغ من العمر 17 عامًا بشارع المحطة بمنطقة الجيزة، حيث كشف أن القاتل مثل جريمته أمام النيابة، وأن سبب الجريمة كان أن الطفلة كانت تعايره من فترة للأخرى بأنه فاشل في دراسته وحياته، وأثناء مشادة كلامية لم يشعر الأخ بنفسه فقام بخنقها بملاءة السرير.

وأمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة طفلها تبلغ من العمر 14 عامًا قتلت على أيدي شقيقها بشارع المحطة بمنطقة الجيزة، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، وكتابة تقرير واف.

وكانت كشفت المناظرة الأولى للجثة، أن الطفلة قتلت على أيدي شقيقها الأكبر، وهو طالب بالمرحلة الإعدادية يبلغ من العمر 17 عامًا، ويوجد بالجثة آثار خنق حول الرقبة، مما كشفت التحقيقات الأولية أن الطفلة خنقت بملاءة سرير إثر مشادة كلامية بينهما.

وتلقى قسم شرطة الجيزة، بلاغا يفيد مقتل طفلة داخل مسكنها، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة طفلة، تبلغ من العمر 14 سنة، يوجد حول رقبتها آثار خنق.

وتلقى اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارًا من غرفة النجدة بمقتل طفلة بشارع المحطة، وانتقلت مباحث قسم الجيزة بقيادة العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب، والمقدم مصطفى كمال رئيس مباحث الجيزة إلى مسرح الواقعة، وتم فرض كردون أمني وانتشرت القوات بالمكان للوقوف على ملابسات الجريمة.