مصر | "الاتنين مدمنين استروكس".. مدرس يسرق شقة والدته بمساعدة نجله بمصر القديمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الاتنين مدمنين استروكس".. مدرس يسرق شقة والدته بمساعدة نجله بمصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها "محمد.ع.س" 45 سنة مدرس ومقيم ـ أول المنيل ـ دائرة القسم "نجل المجني عليها" و"ك.م.ع" 17 سنة طالب ومقيم ـ دائرة القسم وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة حلوان "نجل الأول".
وتبين من الفحص أن المتهمين من متعاطي المواد المخدرة "مخدر الأستروكس" وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما بالتحريات أيداها واعترفا بارتكاب الواقعة، وأقر الأول بأنه نظرا لمطالبتهما للمجني عليها بمبالغ مالية، إلا أنها رفضت فخططا لارتكاب الواقعة، وفي سبيل ذلك توجها لمسكن المجني عليها وارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة، وتحرر عن ذلك ملحقا للمحضر الأصلى، وتولت النيابة العامة التحقيق.