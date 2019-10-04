مصر | بمناسبة ذكرى "نصر أكتوبر".. وزير الداخلية يبعث برقية تهنئة للرئيس السيسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمناسبة ذكرى "نصر أكتوبر".. وزير الداخلية يبعث برقية تهنئة للرئيس السيسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعث محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد، جاء بها:



"يسعدني وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بانتصار أكتوبر المجيد أن نبعث لسيادتكم بأصدق التهاني مقرونة بأطيب الأمنيات بموفور الصحة ودوام التوفيق.



لقد استقر تاريخ السادس من أكتوبر في ضمير الأمة ووجدانها.. وصار رمزًا متجددًا لبطولات قواتنا المسلحة الباسلة.. التي خاضت ومازالت أشرس المعارك لتحرير الوطن ودفع مسيرته نحو التقدم والنماء.. وسيظل هذا العبور العظيم مبعثًا للفخر والإعتزاز.. ببطولات رجال أعلوا قيم التضحية والعطاء.. فكل عام ومصر كنانة الله في أرضه بخير ونماء.. وتتجدد مع كل ذكريات أيام المجد الخالدات طاقات العمل والفداء.. لتجتاز مصر بقيادتكم الحكيمة.. كل التحديات.. لتحقيق المزيد من التنمية والازدهار.



وكل عام وسيادتكم بخير". وكل عام وسيادتكم بخير". كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربىي، جاء بها:



يَسرني وهيـــئة الشــــرطة بمناســــبة الاحتفال بذكرى الســـادس من أكتـوبـــر أن نَبعث لســـيادتكـــم والمجلــس الأعلـى للقــوات المسلحـة والقادة والضـباط وضباط الصــف والصـناع العســكريين والجنــود بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.

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لقد كان عطاء قواتنا المسلحة الباسلة.. وسيظل متصلًا بمسيرة العمل الوطني وقد سجل التاريخ بأحرف من نور دورها الوطني في كل معارك التحرير ومواقف النضال وميادين البذل والعطاء.. وتذخر ملحمة العبور العظيم في السادس من أكتوبر ببطولات أبهرت العالم وحازت على تقديره واحترامه.



حفظ الله قواتنا المسلحة عرينًا للأبطال ومهدًا للتضحيات.. ونبراسًا للوطنية والعطاء.. إنه تعالـى نعـم المولـى ونعـم النصــير.



وكل عام وسيادتكم بخير". وكل عام وسيادتكم بخير". وكما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، جاء بها:



"يطيب لي وهيئـــة الشـــرطة في مناسبة الاحتفال بذكرى انتصار السادس من أكتوبر المجيد أن نتقدم لســـيادتكم والقـــــادة والضــباط وضبـــاط الصــف والصــناع العســـكريين وجنـــود قواتنا المسلحة بأطيب التهانى مقرونة بأطيب الأمنيات بدوام التوفيق والسداد.



حفظ الله مصر الكنانة وهيأ لها ولقواتنا المسلحة الباسلة مزيدًا من الرفعة والتقدم.

وكل عام وسيادتكم بخير".