مصر | ضبط تشكيل عصابي لسرقتهما الشقق السكنية بالدرب الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط تشكيل عصابي لسرقتهما الشقق السكنية بالدرب الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، فى القبض على عاطلين وضبطهم أثناء سرقتهما الشقق السكنية، والاستيلاء على محتوياتها فى منطقة الدرب الاحمر.

قد تلقى مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، بلاغا من الأهالى، مفاده بقيام عاطلين بسرقة عدد من الشقق السكنية بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبأعداد الاكمنة الازمة والاجراءات تم القبض علي المتهمين وضبطهم وبتفتيشهم عثر بحوزتهما على أموال ومشغولات ذهبية، وبمواجهتهم بالواقعة المنسوبة اليهم أعترفوا بها وبسرقتهم للمضبوطات، وتم استدعاء المجنى عليهم لتعرفوا على المضبوطات المسروقة.

وأخطر اللواء محمد منصور مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيقات.