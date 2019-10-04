أخبار مصر | وزير القوى العاملة يهنئ "الزملوط" بالعيد القومي لمحافظة الوادي الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير القوى العاملة يهنئ "الزملوط" بالعيد القومي لمحافظة الوادي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ محمد سعفان، وزير القوى العاملة، محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، وشعب المحافظة بمناسبة العيد القومي للمحافظة.

وقالَ الوزير في تهنئته: "يُسعِدني أن أتقدمَ لسيادتِكُم بأطيبِ التهاني بمناسبةِ العيد القوميّ للمحافظة، الذي يوافقُ الثالث من أكتوبر إحياءً لذكرى وصول أول قوافل جهاز التعمير للمحافظة عام 1959، حيثُ انطلقت شرارة البدء للعمل بكُلِّ قوةٍ وإصرار لتعميرِ الصحراء، وتحقيق التنمية الشاملة لوطَنِنَا العزيز".

وأعربَ الوزير بهذه المناسبة عن تقديرِهِ العميق للجهود المبذولة لرفعِ المعاناة عن كاهلِ أبناء المحافظة، والسعي الدؤوب لتحسينِ الخدمات والارتقاء بها، متمنيًا للمحافظة وشعبها استمرار التقدم، تحقيقًا للرقي المنشود لوطَنِنَا العزيز.

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كما وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، الوحدة المركزية بالوزارة والمسئولة عن وحدات التدريب المتنقلة التي تم إطلاق المرحلة الأولى منها في الأيام الماضية في أربع محافظات وهى الفيوم، الدقهلية، سوهاج، الوادي الجديد، بالمتابعة اليومية لسير عملية التدريب على مهن الخياطة والتفصيل، والسباكة والتركيبات الكهرباء، وذلك في إطار مبادرة "مهنتك مستقبلك" والتي تأتي تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة".

وأكد الوزير أنه سيتم منح الثلاث الأوائل من كل دورة ماكينة خياطة لكل متدربة، وشنطة عدة في مهن السباكة والتركيبات الكهربائية.

وقال الوزير أنه جاري تطوير المرحلة الثانية من الوحدات المتنقلة، وإعادة تأهيلها بالجهود الذاتية للوزارة بأيدي عمالها في الورشة الخاصة والتابعة لها بأدواتهم ومعداتهم، حتى يتم إطلاقها بمحافظات أخرى، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى تطوير منظومة التدريب والوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين من الدورات التدريبية.