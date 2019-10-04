أخبار مصر | الجيزة: غلق أجزاء من شارعي جامعة الدول والبطل أحمد عبدالعزيز بالمهندسين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيزة: غلق أجزاء من شارعي جامعة الدول والبطل أحمد عبدالعزيز بالمهندسين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنوه محافظة الجيزة عن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بغلق فتحة دوران تقاطع شارعي جامعة الدول العربية مع البطل أحمد عبدالعزيز، اعتبارا من الساعة الـ2 مساء اليوم الجمعة، وحتى الساعة الـ5 من صباح يوم غدِ السبت، وذلك لتمكين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة من تنفيذ أعمال الصيانة الخاصة بخط مياه الشرب قطر 600 مم أسفل الدوران.

وتقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بنشر اللوحات الإرشادية والخدمات المرورية لإرشاد المواطنين بمحيط منطقة الأعمال.

وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين من المارة وقائدي المركبات، بإتباع تعليمات اللجان المرورية لتفادى الازدحام خلال فترات العمل.

كما افتتحا أمس الخميس، وزير الإنتاج الحربي اللواء محمد العصار، ووزير التنمية المحلية محمود شعراوي، اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مشروع شارع 306، بشارع وزارة الزراعة أمام متحف الزراعة.

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ويعتبر مشروع شارع 306 الأول من نوعه بالمحافظة، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، والذى تنفذه شركة أسواق مصر إكسبريس للتطوير والإدارة التابعة لصندوق تحيا مصر‪.‬

ويضم الموقع الجديد لشارع 306 بالدقى، 28 وحدة ثابتة ومتحركة عبارة عن منافذ لبيع المأكولات والمشروبات وعربات متحركة لبيع المثلجات، ويتوسط الوحدات مقاعد ملونة وشاشات عرض للاستمتاع بالجلوس وسط الأشجار التى تتوسط المشروع، كما أن الموقع مراقب بشكل كامل بكاميرات المراقبة، وبه كافة التجهيزات سواء أنظمة مكافحة الحريق أو الأمن أو النظافة أو سيستم الدفع الإلكترونى الذى يوفر عناءً كبيرًا على البائع والجمهور ويعمل على رقابة الأسعار بالمشروع ويمنع التعامل النقدى بداخله‪.‬

ويدفع الزائر ثمن المشروبات والمأكولات بغرف الكاشير، ويتم إرسال رسالة نصية على هاتفه المحمول برصيده والخصم منه مع كل عملية شراء داخل الموقع، من خلال أجهزة تابلت موزعة على الشباب بمنافذ البيع‪. ‬

ويعتبر المكان خامس موقع لشارع 306 بعد افتتاح نماذج منه فى ألماظة بمصر الجديدة وآخر بالشيراتون وأيضًا فى المنصورة وطنطا، ومن المقرر افتتاح نماذج أخرى فى عدد من المحافظات، كما يجرى تجهيز مشروع آخر بحى العمرانية.

