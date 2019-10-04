أخبار مصر | محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير وتوسعة شارع الحجاز بمصر الجديدة والنزهة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير وتوسعة شارع الحجاز بمصر الجديدة والنزهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أعمال التطوير والتوسعة الجارية بشارع الحجاز والممتد بأحياء مصر الجديدة والنزهة، والذي تقوم به مديرية الطرق والكباري بالمحافظة في إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المحاور والشوارع الرئيسية بالقاهرة لتحقيق السيولة المرورية المرجوة.

وشدد المحافظ على مدير مديرية الطرق ورئيس حي مصر الجديدة سرعة رفع القضبان بعد رفعها وكذلك رفع تراكمات ومخلفات الحفر أولا بأول، والتنسيق مع الإدارة المركزية للإنارة لرفع أعمدة الإنارة المخلوعة، وصيانتها ورفع كفاءتها وتجهيزها بكشافات إنارة مزدوجة حديثة لتكثيف أعمال الإنارة بالجزيرة الوسطى للشارع عقب رصفه وتطويره.

وخلال الجولة أكد المحافظ أن شارع الحجاز يعد محور مروري هام بشرق القاهرة، وأن أعمال التطوير الجارية تمتد لحوالي 5 كيلومتر، بدءَ من شارع الميرغنى وحتى تقاطعه مع شارع عبد الحميد بدوى، مروراَ بميادين المحكمة وهليوبوليس وميدان الحجاز وتشمل رفع قضبان الترام وتوسعة الشارع بعرض 15 م للحارة ـ مع إنشاء جزيرة وسطى وتجميلها بأحواض زهور بعرض 4 امتار، مع تغيير كامل للأرصفة طبقا للمقاييس الفنية الحديثة وأكد علي سرعة الانتهاء من أعمال التطوير.

كما تفقد أمس الخميس، وزير الإنتاج الحربي اللواء محمد العصار، ووزير التنمية المحلية محمود شعراوي، اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قبل قليل مشروع شارع 306، بشارع وزارة الزراعة أمام متحف الزراعة.

ويضم الموقع الجديد لشارع 306 بالدقى، 28 وحدة ثابتة ومتحركة عبارة عن منافذ لبيع المأكولات والمشروبات وعربات متحركة لبيع المثلجات، ويتوسط الوحدات مقاعد ملونة وشاشات عرض للاستمتاع بالجلوس وسط الأشجار التى تتوسط المشروع، كما أن الموقع مراقب بشكل كامل بكاميرات المراقبة، وبه كافة التجهيزات سواء أنظمة مكافحة الحريق أو الأمن أو النظافة أو سيستم الدفع الإلكترونى الذى يوفر عناءً كبيرًا على البائع والجمهور ويعمل على رقابة الأسعار بالمشروع ويمنع التعامل النقدى بداخله‪.‬

