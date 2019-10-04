أخبار مصر | محافظ القاهرة: مهلة لمستثمري منطقة شق الثعبان لتقنين أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة: مهلة لمستثمري منطقة شق الثعبان لتقنين أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أنه تقرر منح مهلة للمستثمرين بمنطقة شق الثعبان الذين تمت الموافقة على تقنين أوضاعهم بعد العرض على كافة اللجان المتخصصة حتى منتصف الشهر الجاري 15 أكتوبر، لسداد مستحقات المحافظة وأنه في حالة عدم الالتزام سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية واللازمة للحفاظ على المال العام.

وأضاف المحافظ، أنه تقرر منح مهلة أخيرة لتلقي طلبات تقنين الأوضاع بمنطقة شق الثعبان حتى نهاية العام الجاري، للعرض على اللجان المتخصصة واتخاذ القرار بالموافقة من عدمه، ويأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير وتنمية منطقة شق الثعبان الصناعية لصناعة الرخام والجرانيت، في إطار خطة الدولة أن منطقة شق الثعبان تعتبر من أهم مناطق تصنيع الرخام على مستوى العالم وتحظى بشهرة كبيرة في هذا المجال، مشيرًا إلى أن المنطقة تقع شرق طريق الأوتوستراد وبعمق 5 كم حتى حدود محمية وادي دجلة شرقًا بمنطقة طرة المعادي وتتكون من 3 مناطق كوتسيكا وبدر الليثي وشق الثعبان على مساحة 1608 افدنة وتضم حوالي 1858 مصنعا وورشة لتصنيع وتصدير الرخام.

وتابع، أن أجهزة محافظة القاهرة تواصل تنفيذ المرحلة الأولى للمخطط العام ورؤيتها المتكاملة لتطوير منطقة شق الثعبان، ونقلها إلى منطقة اقتصادية منظمة وتحويلها لمدينة صناعية عالمية متخصصة في مجال الرخام الجرانيت، وتسعى أجهزة الدولة المعنية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بحل مشاكل المستثمرين بالمنطقة وإعداد مخطط عام استثماري يليق بأهمية ومكانة المنطقة الصناعية.

ويشمل المخطط إنشاء ميناء جاف ومنطقة خدمية تضم فروعا للبنوك المختلفة والتوكيلات الملاحية وتأسيس مدرسة ومعهد فني متخصص لتخريج عمالة فنية مدربة، بالإضافة الى إنشاء منطقة لوجستية تشمل مكاتب للشحن والتفريغ وإقامة مصانع لتدوير المخلفات الصناعية.

