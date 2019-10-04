أخبار مصر | "التربية والتعليم" لـ"المدراس": الإبلاغ الفوري لـ"الحماية المدنية" حال الاشتباه بجسم غريب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التربية والتعليم" لـ"المدراس": الإبلاغ الفوري لـ"الحماية المدنية" حال الاشتباه بجسم غريب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منشورا على جميع المديريات التعليمية تطالب من خلاله جميع المنشآت التعليمية والمدارس أنه في حالة العثور على أي جسم غريب والاشتباه عدم الاقتراب منه.

وأكدت الوزارة أنه لابد من الإبلاغ الفوري لإدارة الحماية المدنية للتعامل معه والتأكد من فاعليته من عدمه حرصًا على سلامة الطلاب.



وشددت الوزارة على تفعيل الاجراءات الأمنية حول المنشآت التعليمية بالتنسيق مع وزارة الداخلية، الصحة والقوات المسلحة وخاصة المنشآت التعليمية التي تقع بجوار المنشآت الشرطية والعسكرية مع التأكيد على تركيب كاميرات مراقبة بالمدارس تأمينًا لها ضد اخطار السرقة وأعمال التخريب.



وشددت الوزارة أنه حال حدوث أي شيء يجب إبلاغ غرفة العمليات المركزية للمديرية أو الغرفة الخاصة بالوزارة على رقم الخط الساخن للأمن 19151 وكول سنتر الوزارة 19126.

