شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مدينة 6 أكتوبر ينظم عدداً من الفعاليات لاحتفال المدينة بعيدها القومي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، السبت، عدداً من الفعاليات في إطار احتفال المدينة بعيدها القومي، وذكرى انتصارات حرب السادس من أكتوبر المجيدة.

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وقال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إنه ستبدأ فعاليات اليوم الأول السبت من الساعة الرابعة عصرًا، حيث سيتم افتتاح مقر حسابات المياه بالحي السابع، وكذا افتتاح منظومة النقل الجماعي «مواصلات مصر»، يتبع ذلك تنظيم حفل يبدأ من الساعة 7 مساء، ويستمر حتى الساعة 10 مساء نفس اليوم.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل بعزف السلام الجمهوري لمصر، يعقبه تلاوة آيات من القرآن الكريم، وكلمة المقدمة، كما سيتم عرض فيلم تسجيلي وثائقي عن انتصارات حرب 6 أكتوبر، وفيلم تاريخي عن مدينة 6 أكتوبر منذ نشأتها ومراحل تطورها، ثم بعد ذلك سيتم عرض فقرات استعراضية عن حرب 6 أكتوبر، وتكريم عدد من الشخصيات من (المحاربين القدماء – أسر الشهداء- رجال الشرطة- أوائل ث.ع الجمهورية، تكريم العامل المثالي على مستوى الجهاز وتكريم لموظفين بلغوا سن المعاش وموظفين حاليين وكذا عرض بعض الأغاني الوطنية، وفرقة فنون شعبية تليها كلمة ختام الحفل).

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه سيتم تنظيم احتفالية تنظمها الإدارة التعليمية بالمدينة، خلال الثلاثاء، وتبدأ الاحتفالية من الساعة الـ10 صباحاً حتى الساعة الـ 2 مساء نفس اليوم، ومن المقرر أن يتم تنظيم ماراثون لعدد من الأنشطة على هامش احتفالية الإدارة التعليمية.