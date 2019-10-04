شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 21 منشأة غذائية وإعدام أكثر من طن أسماك فاسدة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة، حملة على المنشآت الغذائية بالمحافظة، وإتخاذ اللازم حيال المخالفين، لإحكام السيطرة على سوق الغذاء حفاظاً على صحة المواطنين بالمحافظة.

قامت الحملة بالمرور على ٤٩ منشأة لبيع الأسماك المملحة والطازجة، مما أسفر عن إعدام طن و٣٧٥ كيلو جرام أسماك فاسدة منها «١٠٣٥ كيلو جرام أسماك مملحة، ٣٤٠ أسماك طازجة» لوجود تغير في خواصها الطبيعية، كما تم تحرير ٢٢١ محاضر جنحة صحية، وتم سحب ٤٨ عينة من الأسماك وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم مخاطبة الجهات المختصة لغلق ٢١ محل للأسماك لعدم وجود ترخيص ولوجود خطر داهم على الصحة.

وأكد وكيل الوزارة على إستمرار جهود مراقبة الأغذية وجميع الإدارات الوقائية بالمديرية لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق، وضمان وصول منتج غذائي سليم وآمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.