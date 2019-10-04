شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماعات لوزراء الري في مصر والسودان وأثيوبيا بالخرطوم لبحث ملف «سد النهضة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار انطلقت في العاصمة السودانية الخرطوم اليوم الجمعة، الاجتماعات الثلاثية لوزراء الموارد المائية والري في مصر الدكتور محمد عبد العاطي، والسودان ياسر عباس، وأثيوبيا سلشى بيكيلى، لبحث ملف سد النهضة الأثيوبي.

ويناقش الوزراء على مدى يومين، مقترحات ملء وتشغيل سد النهضة، ونتائج اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية التي بحثت على مدى 4 أيام تلك المسألة.

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