شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: صرف ما يزيد على 50% من معاشات أكتوبر في 3 أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، الجمعة، صرف ما يزيد على 50% من إجمالي المعاشات المستحقة عن شهر أكتوبر والمحولة على منافذ صرف صندوقي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والبريد.

وبدأت عملية صرف المعاشات لما يزيد عن 8 مليارات و18مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية 15.17 مليار و17 مليون جنيه، اعتباراً من الثلاثاء الأول من أكتوبر، من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية، ومنافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها، ومكاتب البريد وكذلك البنوك، بمناسبة أعياد أكتوبر.

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وأوضحت اللجنة المُشكّلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص التي تتابع عمليات الصرف، أن إجمالي عدد الحالات التي قامت بالصرف حتى عصر أمس الخميس الثالت من شهر أكتوبر، قد بلغت 3 ملايين 795 ألف عملية صرف، بقيمة إجمالية تقارب من 5 مليارات و943مليون جنيه.

وبلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي 551 ألف حركة صرف بقيمة مليار و١١ مليون جنيه، بينما بلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات الصراف الآلي ATM مليون و244 ألف حركة صرف، بقيمة إجمالية مليار و542 مليون جنيه، بالإضافة إلى 2 مليون حالة صرف، قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 3 مليارات و390 مليون جنيه.

يذكر أن إجمالي ما تم تحويله على البنوك قد بلغ 4 مليارات و37 مليون جنيه، يتم صرفها إلى مليون و61 ألف قائم بالصرف، وهو ما يعد أحد أهم أسباب ارتفاع عدد القائمين بالصرف.