شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية»: تصدر قرارًا بتسليم المواطن السوداني وليد عبدالرحمن لبلاده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة الخارجية، إنه في إطار العلاقات التاريخية والأخوية التي ‏تربط جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، ‏وتعزيزاً لأواصر التعاون بين حكومتيّ البلدين صدر اليوم، الجمعة، قرارا بتسليم المواطن السوداني/ وليد عبدالرحمن حسن سليمان، الذي سبق إلقاء القبض عليه والتحقيق معه على ذمة إحدى القضايا إلى السلطات السودانية، وذلك بعد تقنين كافة الإجراءات المتخذة حياله من جانب نيابة أمن الدولة العليا بجمهورية مصر العربية.

وتعكس تلك الخطوة مدى التعاون القائم بين الأجهزة التنفيذية بالبلدين وحرصهما على ترسيخ قيم التسامح والأخوة بين شعبيّ وادي النيل.