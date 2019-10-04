شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتفقد ورش التبين لعمرة وصيانة جرارات السكة الحديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير جولة تفقدية بورش التبين للسكك الحديدية المتخصصة في عمرة وصيانة الجرارات، حيث تابع الوزير أعمال عمرات وصيانة جرارا تGE والهنشل الألماني، وتفقد أقسام الورشة المختلفة والتقى بالعاملين، وأكد وزير النقل أن كل ورش السكة الحديد سيتم تطويرها تطويرا شاملا لتحقيق مفهوم الجودة الشاملة ورفع كفاءة المعدات وإمدادها بقطع الغيار الأصلية على أن يكون الإصلاح تحت إشراف خبراء من المصانع والشركات العالمية.

وأشار وزير النقل إلى أن ورشة التبين تعتبر مثالا واضحا لهذه المنظومة، حيث يجري إعادة تأهيل 81 جرار GE من الأسطول الحالي للهيئة بأيدى العمال والفنيين والمهندسين المصريين وتحت إشراف خبراء من جنرال إلكتريك، في إطار التعاقد الذي وقعته هيئة السكة الحديد مع جنرال إلكتريك الأمريكية والخاص بتصنيع وتوريد 100 جرار جديد للسكة الحديد وإعادة تأهيل 81 جرارا من الأسطول الحالي للهيئة.

واطلع الوزير على الجدول الزمني الخاص بإصلاح جرارات GE، حيث تم الانتهاء من إعادة تأهيل عدد2 جرار، وجار الانتهاء من عدد 2 جرار آخرين، على أن يتوالى إعادة تأهيل باقي الجرارات تباعا.

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وشاهد الوزير خطة تدريب الفنيين المصريين تحت إشراف الخبراء GE عمليا داخل الورشة وتأهيل وتطوير ورشة التبين ورفع كفاءتها، وتحسين بيئة العمل بها لاستقبال اعمال صيانة الجرارات بالتوازي مع عمليات إعادة التأهيل والتصنيع والتوريد للجرارات وفقا للعقد الموقع بين الطرفين.

وصرح الفريق مهندس كامل الوزير بأن أول دفعة من الجرارات الجديدة المتعاقد عليها ستصل أوائل شهر نوفبر القادم بعدد ١٠ جرارات جديدة، على أن يتوالى توريد باقي الجرارات الجديدة تباعا طبقا لجدول التوريد المتفق عليه.

كما شاهد الوزير عمليات إصلاح وإعادة تأهيل وعمرات الهنشل الألماني المخصص لقطارات البضائع، وكذلك أعمال عمرات عربات البضائع المختلفة، حيث أكد على الاهتمام الكبير بنقل البضائع عبر السكك الحديدية لزيادة عوائد السكة الحديد وتخفيف الأعباء على الطرق.

جدير بالذكر أن ورش التبين تم إنشاؤها عام 1983 على مساحة 95 فدانا شاملة الورش والأحواش ويبلغ عدد العاملين بها حوالي 508 عاملين وفنيا ومهندسا، وتعتبر من الورش الرئيسية التي تعمل في عمرات وصيانة الجرارات وعربات البضائع، حيث تقوم بالاستعداد بعدد 300 جرار شهريا بمعدل 10 جرارات يوميا كما تقوم بعمل عمرة عمومية إسمية لعدد60 عربة بضائع.