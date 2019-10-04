ضبط 1162 عبوة دواء بيطري منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بالشرقية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شنت مديرية الطب البيطري بالشرقية حملات تفتيشية ورقابية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بعدد من مراكز ومدن المحافظة لضبط سوق الأدوية البيطرية للحفاظ على صحة وسلامة المواطينن وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية لضبط المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. وقال الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطري، أنه في إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية بالشرقية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية، قامت إدارة الخدمات بالمديرية بالإشتراك مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بحملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لضبط الأدوية والعيادات المخالفة تم خلالها المرور على ١٨ مركز بيع أدوية بيطرية مما أسفر عن تحرير ٧ محاضر مخالفة وضـبط ١١٦٢ عبوة لـ 93 صنف دواء بيطري مخالف ما بين أدوية منتهية الصلاحية وأخري مجهولة المصدر بمراكز لبيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية. تم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة على ذمة القضايا.

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