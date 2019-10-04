شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: إزالة 253 ألف و901 حالة تعد على نهر النيل منذ 2015 وحتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت وزارة الموارد المائية والرى تقريرا بشأن الحملات التى تنفذها الوزارة فى مجال الإزالات والتى تضمنت إزالة 450 حالة تعدى على نهر النيل ومنافع الرى والصرف على مستوى الجمهورية على مدار الأسبوع ليصل إجمالى ما تم إزالته 253.901 ألف إزالة منذ يناير 2015.

وأوضح التقرير أن قطاع حماية النيل أزال 110 إزالة على طول النهر وفرعيه، فيما قام قطاع الرى بتنفيذ 297 على منافع الرى، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ 43 ازالة على منافع الصرف.

وكشف المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بأن القطاع نفذ عدة حملات مكثفة هذا الأسبوع وأسفرت عن ازالة 110 إزالة شملت 5 بمحافظة الجيزة و 10 ازالة بمحافظة الغربية و 4 ازالة بمحافظة الدقهلية و 2 ازالة بمحافظة اسيوط و 2 بمحافظة سوهاج و 64 ازالة بمحافظة قنا و 5 ازالات بمحافظة الاقصر و16 ازالة بمحافظة أسوان ليسجل عداد النيل ازالة 48 الف و811 حالة تعدى على نهر النيل منذ انطلاق الحملة فى يناير 2015 وحتى اليوم.

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من جانبه أوضح المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى بأن القطاع نفذ مجموعة من الإزالات بمختلف المحافظات وذلك خلال الفترة من 26سبتمبر – 2 أكتوبر 2019 وأسفرت عن تنفيذ 297 إزالة شملت إزالة و 17 بمحافظة الغربية و 47 بمحافظة القليوبية و 26 بمحافظة المنوفية و 70 بمحافظة دمياط وعدد 14 بمحافظة الإسكندرية و 41 بمحافظة البحيرة و2 بمحافظة الدقهلية و 9 بمحافظة بنى سويف و 15 بمحافظة اسيوط و 27 بمحافظة سوهاج و 29 بمحافظة الشرقية ليكون اجمالى الازالات بقطاع الرى 133274 إزالة.

وفى سياق متصل أضاف المهندس خالد عبد الرحمن مدين رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بأن الهيئة قامت خلال هذا الأسبوع بتنفيذ العديد من الإزالات فى نطاق الوجهين القبلى و البحرى بلغت 43 إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية ب 5 محافظات وقد تضمنت تنفيذ 5 إزالة فى نطاق إقليم وسط الدلتا بزمام محافظة المنوفية ب 3 إزالة– كفر الشيخ ب 2 إزالة، وكذلك تنفيذ 21 ازالة فى نطاق اقليم مصر الوسطى بزمام محافظة المنيا بعدد 21 ازالة، إلى جانب تنفيذ 17 إزالة بإقليم مصرالعليا بزمام محافظات أسيوط بعدد 10 إزالة - سوهاج ب 7 إزالة هذا ليصبح إجمالى ماتم تنفيذه منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل فى 5 يناير 2015 بعدد 71816 .

الجدير بالذكر بأن الإزالات تنوعت مابين مبانى خرسانية أو مبانى بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور أو ردم بالجسور أو قطع جسور أو عائمات مخالفة، وتستمر أعمال الإزالات فى تنسيق تام فى ضوء برنامج الإزالات الذى تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.