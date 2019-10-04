شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: الانتهاء من حصر سكان مناطق الخطورة بمنشأة ناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء محمد عبد الجليل، رئيس حى منشأة ناصر، غرب القاهرة، أن أجهزة الحى بالتعاون من الشرطة وشرطة المرافق، انتهت من حصر جميع سكان مناطق الخطورة الداهمة بالحى، وذلك تمهيدا لنقلهم لوحدات بديلة مجهزة.

وأضاف عبد الجليل، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه من المقرر نقل السكان المحصورين خلال الفترة القادمة لوحدات بمشروع الأسمرات 3 بالمقطم، مشيرا إلى أن كل السكان الذين لم يتم حصرهم هم ليسوا بمناطق الخطورة الداهمة.

وأوضح رئيس حى منشأة ناصر، أن مناطق الخطورة الداهمة، هى مناطق جيولوجية حددتها لجان علمية، مشكلة من أساتذة جامعة، وكل ما ينفذه الحى هو أعمال الهدم ونقل السكان وفقا للمخطط، مشيرًا إلى أن ذلك يأتى للحفاظ على حياة سكان المناطق المهددة.