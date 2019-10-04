شكرا لقرائتكم خبر عن قطع مياه الشرب عن 6 مناطق بالجيزة 8 ساعات تبدأ 11 مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بأعمال إصلاح كسر خط المياه الرئيسي قطر 600 مم تقاطع شارع البطل أحمد عبد العزيز مع شارع جامعة الدول العربية بمنطقة المهندسين ، مما سيضطرها إلى قطع مياه الشرب إعتباراً من الـساعة الــ11 مساء اليوم، وحتى الـساعة الـ 7 من صباح غدا السبت .

وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بالإنقطاع هى "حي الدقي - حي العجوزة - ميدان الجيزة ومتفرعاته - كورنيش النيل بدءاً من كوبري الجيزة حتى كوبري 15 مايو - شارع جامعة الدول العربية ومتفرعاته - شارع السودان ومتفرعاته"، و ضعف المياه بحي بولاق الدكرور .

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين والمنشأت الحكومية والخاصة تدبير إحتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع .

وتقوم شركة مياه الشرب والصرف بتسيير سيارات محملة بمياه الشرب عند الطلب على الخط الساخن 125.