شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: 68 مليون جنيه لمشروعات الحماية من مخاطر السيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت وزارة الموارد المائية والرى تقريرًا حول ما تم إنجازه بقطاع التوسع الأفقى والمشروعات حيث تم تنفيذ أعمال بقيمة 68 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، والتى تضمنت أعمال الحماية من مخاطر السيول، وإنشاء كبارى وحماية جسور الترع وأعمال الطرق، كذلك تأهيل المجارى المائية وأعمال تغطيات .

تناول التقرير قيام الوزارة ممثلة فى قطاع التوسع الأفقى والمشروعات بتنفيذ أعمال حماية من أخطار السيول بقيمة 47.300 مليون جنيه شملت عمليات "وادى عبادى 2أ - وادى عبادى 2 ج - نجع العرب الهيشة بمركز نجع حمادى - عمليه حماية وصلة النوايا بقرية الوادى شرق ترعة الصف بالجيزة – عملية حماية قرية العصيات من أخطار السيول مركز بنى مزار – عملية حماية وادى دجلة" إلى جانب أعمال إنشاء كبارى بقيمة 10.500مليون جنيه شملت إنشاء كوبرى ملاحى على ترعة المحمودية ك 23.300 أمام قرية دمسنا مركز أبوحمص، وكذلك عملية إنشاء كوبرى مشاة أعلى السكة الحديد وترعة الابراهيمية أمام مسجد الشيخ غنيم بالفشن، بالإضافة إلى قام القطاع بتنفيذ أعمال تأهيل ترعتى "الخوالد بأماكن متفرقة - المنشأة بأماكن متفرقة".

أوضح المهندس شحته إبراهيم رئيس قطاع التوسع الأفقى والمشروعات بأن القطاع نفذ أعمال طرق بقيمة 5.6 مليون جنية شملت أعمال طرق بالجسر الايمن على فرع 1 بتوشكى بطول 8000 متر من الفم حتى قنطرة كم 8.000 -، فضلاً عن أعمال طرق بالجسر الأيمن على فرع 1 بتوشكى بطول 9000 متر من قنطرة 8.000 حتى قنطرة كم 17.000 - عملية أعمال الطرق بالجسر الأيمن على فرع 1 بتوشكى بطول 7015 متر من 17.000 حتى كم 24.015" وأعمال أخرى بقيمة 2.3 مليون جنية .ومن أهمها تنفيذ أعمال مدرجات من الدبش فى نطاق حدائق القناطر وأعمال تأهيل مركز تدريب المهندسين بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية .

الجدير بالذكر أن قطاع التوسع الأفقى والمشروعات يقوم حاليا بتنفيذ عمليات جارية تبلغ قيمتها حوالى1.1مليار جنيه خلال العامين الماليين 2019/2020 – 2020/2021.