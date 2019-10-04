شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تجمع 140426 طن قش أرز وتحرر 160 محضر حرق مخلفات زراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزيرة البيئة على متابعتها يوميا وعلى مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المشتركة مع وزارتى الزراعة والتنمية المحلية، أعمال منظومة التصدى لنوبات تلوث الهواء الحادة مع نجاح المنظومة فى أعمالها وتفهم المواطن المصرى قيمة المخلفات الزراعية عامة و قش الأرز، ودوره فى حماية البيئة خاصة.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الفرق التفتيشية التابعة للوزارة والأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة المعنية بمنظومة قش الأرز تمكنت من التفتيش على 3427 منشأة صناعية حتى تاريخه تنوعت بين منشآت كبرى ومتوسطة وصغرى وتبين مخالفة 807 منشأة للحدود المسموح بها في قانون البيئة، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .

وبلغ إجمالى المخلفات الزراعية المجمعة داخل المحافظات بالتعاون مع وزارة الزراعة ما يقرب من 140426 طن حتى تاريخه بنسبة 40%من المستهدف بالمنظومة وذلك من خلال مواقع التجميع التي تم العمل بها حتى الآن والبالغ عددها 623 موقع، كما تم تحرير 160 محضر حرق مخلفات زراعية للفلاحين الذين مازالوا يصرون على مخالفة القانون بالحرق المكشوف للمخلفات الزراعية.

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ونفذت الوزارة عدد من الحملات المرورية لفحص عوادم السيارات على الطرق داخل وخارج المدن، في مواقع متفرقة من محافظات الجمهورية وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بهدف تحقيق الرقابة على الانبعاثات الناتجة عن عوادم السيارات وضبط المخالف منها للتقليل من الانبعاثات الملوثة للهواء، حيث أسفرت تلك الحملات عن فحص نحو 18849 سيارة حتى تاريخه، وتبين مخالفة 3949 سيارات للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتعديلاته، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وانطلاقاً من دور وزارة البيئة التوعوي نفذت إدارات الإعلام بالأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة المعنية بالمنظومة 1249 ندوة للمزارعين للتوعية بمخاطر حرق المخلفات الزراعية وتعظيم الاستفادة منها فضلا عن الدعم المقدم من وزارة البيئة من خلال إتاحة المكابس والمفارم والجرارات الزراعية بأجر رمزى، إضافة إلى الدعم المقدم لأصحاب مواقع تجميع قش الأرز.

وتتم المتابعة من خلال غرفة العمليات بالتعاون بين وزارات الزراعة والبيئة والتنمية المحلية بناء على تكليفات رئيس الوزراء، وتستقبل وزارة البيئة الشكاوى من خلال الإدارة العامة لخدمة المواطنين عبر الخط الساخن 19808 من 8 ص إلى 9 م وعبر موقع التواصل الاجتماعي Facebook وزارة البيئة المصرية - الصفحة الرسمية، وتطبيق WhatsApp 01222693333 تليفون 022525640، كما يمكنكم التواصل مع منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة الخط الساخن 16528.