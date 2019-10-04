شكرا لقرائتكم خبر عن "الخارجية" تؤكد صدور قرار بتسليم سودانى مطلوب على ذمة إحدى القضايا لبلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الخارجية المصرية فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، إنه صدر قراراً بتسليم المواطن السودانى وليد عبد الرحمن حسن سليمان - الذى سبق إلقاء القبض عليه والتحقيق معه على ذمة إحدى القضايا - إلى السلطات السودانية وذلك بعد تقنين كافة الإجراءات المتخذة حياله من جانب نيابة أمن الدولة العليا بجمهورية مصر العربية.

وأكدت وزارة الخارجية، أن ذلك يأتى فى إطار العلاقات التاريخية والأخوية التى ‏تربط جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، ‏وتعزيزاً لأواصر التعاون بين حكومتيّ البلدين.

وأشارت الوزارة إلى أن تلك الخطوة تعكس مدى التعاون القائم بين الأجهزة التنفيذية بالبلدين وحرصهما على ترسيخ قيم التسامح والأخوة بين شعبيّ وادي النيل.