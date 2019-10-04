شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل وطن سوهاج يفتتح معرضًا لبيع السلع الغذائية وأدوات المدارس بأسعار مخفضة بالبيلنا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب، معرضاً لبيع السلع الغذائية، واللحوم، والأسماك المجمدة، وأدوات المدارس، بأسعار مخفضة للمواطنين بمركز البلينا في جنوب محافظة سوهاج.

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وقال اللواء محمد مصطفى، أمين الحزب بسوهاج، بحسب بيان صحفى اليوم لأمانة إعلام الحزب، أن المعرض أقامته أمانة الحزب بمركز البلينا، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، على مساحة 150 متر مربعاً بميدان الشهيد عصمت أمين أمام مدرسة الثانوية بنات، لافتاً إلى أن المعرض يأتى في إطار تواصل الدور المجتمعى للحزب إلى جانب دوره السياسى، في الإلتحام بالجماهير على أرض الواقع، والعمل على حل مشاكلهم وتلبية متطالبتهم، وتكثيف المبادرات الإجتماعية الخاصة بتوفير متطلباتهم الغذائية، والإستهلاكية بأسعار مخفضة تتناسب مع دخولهم وتحميهم من جشع التجار.

معرض البلينا في سوهاج

وقال إسلام نور الدين، أمين لجنة السياسات بالحزب ومنسق المعرض، إن المعرض يأتى في إطار تفعيل مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتستهدف مساعدة الأسر الفقيرة ومحدودى الدخل في توفير كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم المعيشية، بما يتناسب مع دخولهم وضمان مستوى جيد من المعيشة بالنسبة لهم، مؤكداً أن المعرض مدته 3 شهور، ويشهد إقبالا كبيراً من جانب المواطنين.

معرض البلينا في سوهاج

ومن جانبه قال مكافح أبوحمد أمين الحزب بمركز البلينا، أن المعرض تمت إقامته بالتنسيق مع الغرفة التجارية، ويضم أنواعاً مختلفة من المنتجات والسلع الغذائية، والإستهلاكية، واللحوم، والأسماك المجمدة، واللحوم المصنعة، والأجبان، وجميع أنواع السمن، والزيوت، والسكر، والمكرونة، والأرز، وعسل النحل، والمنظفات، فضلا عن بعض من مستلزمات المدارس من الكشاكيل، والكراسات، والأقلام، وخلافه، لافتاً إلى أن المعرض يبيع منتجاته بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق بنسب تصل إلى 40%.

معرض البلينا في سوهاج