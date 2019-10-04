شكرا لقرائتكم خبر عن «عاشور» يتواصل مع وزير الداخلية لمحاسبة ضابط وأمين شرطة تعديا على «محامي بالمحلة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن سامح عاشور، نقيب المحامين، تواصله مع اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، فور علمه باعتداء أحد ضباط قسم أول المحلة، على المحامي أحمد رمزي، أثناء سيره بسيارته في منطقة الحنفي في المحلة، وحدوث مشادة بينهما، انتهت باعتداء الضابط وأمين شرطة بالضرب على المحامي.

وأعلن «عاشور»، في بيان له، صباح الجمعة، أن وزير الداخلية قرر إيقاف الضابط وأمين الشرطة عن العمل، وإحالتهما للتحقيق بالوزارة لاتخاذ اللازم، مؤكدا أن النقابة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لمحاسبتهما جنائيا، حتى يحصل المحامي على حقه كاملا.

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وتواصل نقيب المحامين، مع المستشار عماد سالم، المحامي العام لنيابات المحلة، في ذات التوقيت من أجل سرعة القبض على الضابط وأمين الشرطة، للتحقيق معهما فور سماع أقوال المحامي أحمد رمزي المعتدى عليه.

جاء ذلك عقب علم النقيب العام بتفاصيل الواقعة في الساعات الأولى من صباح اليوم، من خلال نقيب محامي المحلة محمود درويش، وماجد عبداللطيف عضو مجلس النقابة العامة عن المحلة.

وكان ضابط وأمين شرطة بقسم المحلة أول تعديا بالضرب على المحامي، إثر حدوث مشادة كلامية بينهم أثناء وجودهم بمنطقة الحنفي بالمحلة، وتسببا له في كدمات بالوجه وأنحاء مختلفة من الجسم، وتجمهر عدد من المحامين أمام القسم مطالبين بمحاسبة الضابط وأمين الشرطة.