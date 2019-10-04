شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة الألمانية بالقاهرة تحتفل بتخريج دفعة جديدة لمرحلتي الجامعية والدراسات العليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ الجامعة الألمانية بالقاهرة، اليوم الجمعة وحتى الأحد الموافق 6 أكتوبر، حفلات تخرج أبنائها الملتحقين بكلياتها المختلفة والبالغ عددهم 2051 خريجا بمرحلة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2018-2019، بالإضافة إلى عدد 121 من الحاصلين على درجة الماجستير، و15 من الحاصلين على درجة الدكتوراه، وعدد 88 من الحاصلين على درجة الماجستير المهني في إدارة الأعمال، وعدد 4 من الحاصلين على درجة الماجستير المهني تخصص وسائل الإعلام، وعدد 12 من الحاصلين على دبلوم إدارة أعمال، ليبلغ عدد المكرمين 240مكرماً بمرحلة الدراسات العليا، ليصبح العدد الإجمالي لكل من مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا 2291.

ويتضمن برنامج التكريم المقرر عقده على مدار 3 أيام تخصيص اليوم الأول لخريجي كلية تكنولوجيا الإدارة بقسميها تكنولوجيا الإدارة وعددهم 390 خريجاً، والمعلوماتية التجارية عددهم 64 خريجاً، وكلية العلوم التطبيقية والفنون عددهم 211 خريجاً.

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وتبدأ مراسم الافتتاح بعزف السلام الجمهوري المصري والألماني، يعقب ذلك كلمة ترحيبية للدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة، يتبعها كلمة الدكتور ياسر جمال حجازي، رئيس الجامعة.

ويشارك في الاحتفالية وفد ألماني رفيع المستوى يضم 48 شخصية من الحكوميين والأكاديميين إضافة إلى عدد من الشخصيات رفيعة المستوى من الجانب المصري، وذلك بإلقاء كلمات تهنئة للجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والخريجين وأولياء أمورهم، يبدأها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يعقبه كلمة للدكتور ماتياس باتزولد، الأمين العام لمفضوية العلوم بولاية «نيدرساكسن»، ثم كلمة من إيفو جونر، عمدة مدينة أولم السابق، يليها كلمة من الكتور ديتر فريتش، نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، رئيس جامعة شتوتجارت الأسبق، عالم الجيولوجيا الألماني، أستاذ القياس التصويري والمسح في جامعة شتوتجارت، ثم كلمة للدكتور مايكل أوستيرل، عميد كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية، وأستاذ الإدارة الدولية والاستراتيجية بجامعة شتوتجارت.

ويختتم كلمات التهنئة الدكتور فيرنر سمولني، أستاذ البحث العلمي في مركز البحوث الاقتصادية الأوروبية ZEW في مانهايم وأستاذ الرياضة والعلوم الاقتصادية بجامعة أولم.