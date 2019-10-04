شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الزقازيق: يهنئ مصر رئيسًا وجيشًا وشعبًا بذكرى نصر أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، بالتهنئة لمصر رئيسا وجيشا وشعبا بمناسبة مرور 46 سنة على نصر أكتوبر المجيد، ذلك اليوم الذي أكد للعالم أجمع أن لمصر جيشا من أبنائها قادر على ردع كل من تسول له نفسه أن يعتدي على ذرة من ترابها، وأن مصر لن تنهض إلا بجهود أبنائها وشبابها الأوفياء الذين يواصلون ملحمة البناء والتنمية ليحققوا عبورًا جديدًا نحو المستقبل.

وأضاف رئيس الجامعة قائلا «إن قواتنا المسلحة أخذت على عاتقها بناء مستقبل أفضل لضمان حياة كريمة للشعب المصري بتحقيق المعادلة الصعبة، يد تبني ويد تحمل السلاح، فتحدت الزمن والصعاب والإمكانيات لاقتلاع جذور الإرهاب والانطلاق نحو مستقبل مشرق بالمساهمة في مشروعات عملاقة كرسالة للعالم أجمع أن مصر قوية أبية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بشعبها وجيشها الدرع والسيف لحماية أمنها ومقدراتها».