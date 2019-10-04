شكرا لقرائتكم خبر عن 6 إصابات جديدة ترفع حصيلة ضحايا «الفسيخ» لـ49 حالة بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة مها غانم، مدير مركز السموم في جامعة الإسكندرية، ارتفاع عدد الحالات المصابة بتسمم الفسيخ إلى ٤٩ حالة تتراوح أعمارهم ما بين 3 سنوات و55 عاما، من محافظات البحيرة وكفر الشيخ والإسكندرية بعد وصول ٦ حالات جديدة اليوم، الجمعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات العلاجية والوقائية حيالهم من قبل أطباء متخصصين في مراكز السموم بالمستشفيات الجامعية.

وقالت «غانم» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إنه تم التعامل الطبي مع جميع الحالات فور وصولها إلى المركز بواسطة الأطباء المتخصصين فيما تم خروج ٢١ حالة لتحسين حالتهم وتماثلهم للشفاء تماما، مشيرة إلى أن 21 حالة حصلوا على الجرعات اللازمة.

وأشارت إلى أن المركز لديه مخزون استراتيجى آمن من أمصال التسمم، بعدما تم تدبير 18 أمبولا من وزارة الصحة والسكان موجودة حاليا في المركز ما يكفي لعلاج حالات إضافية، مؤكدة على أن الوضع آمن.