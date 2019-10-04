شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بضرورة التصدى لكافة أشكال التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتشديد على سرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لتلك المخالفات فى المهد وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظاً على الرقعة الزراعية من التآكل لما تمثله من أمن قومى وغذائى للمواطنين وفرض سيطرة الدولة على أراضيها.

ومن جانبها شنت مراكز ومدن المحافظة والوحدات المحلية القروية التابعة لها حملاتها المكبرة لإزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية و أملاك الدولة بالإشتراك مع قوات الأمن ومديرية الزراعية وحماية الأراضى وكافة الجهات المعنية.

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حيث نفذت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق قرارات الإزالة الصادرة لحالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 6143 متر مربع، بالإضافة إلى إزالة 39 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بمساحة 1895 متر مربع وقامت رئاسة مركز منيا القمح بتنفيذ 10 قرارات إزالة لتعديات مخالفة على الأراضى الزراعية على مساحة 739.5 متر مربع وإزالة 41 حالة تعدى على املاك الدولة بمساحة 24 قيراط.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بتنفيذ 16 قرار إزالة لتعديات مخالفة على الأراضى الزراعية على مساحة 15قيراط و 23سهم وقامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بتنفيذ 25 قرار إزالة لتعديات مخالفة على الأراضى الزراعية على مساحة 22 قيراط و 7 أسهم فيما قامت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير بتنفيذ 24 قرار إزالة لتعديات مخالفة على الأراضى الزراعية على مساحة 3000 متر مربع.

بينما قامت رئاسة مدينة منشأة أبو عمر بتنفيذ 9 قرارات إزالة للتعديات مخالفة على الأراضى الزراعية على مساحة 70 متر مربع وقامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بتنفيذ 76 قرار إزالة لتعديات مخالفة على الأراضى الزراعية على مساحة 6424 متر مربع، بالإضافة إلى إزالة 16 حاله تعدى على املاك الدولة بمساحة 1138 متر مربع كما قامت رئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية بتنفيذ 3 قرارات إزالة لتعديات مخالفة على الأراضى الزراعية على مساحة 230 متر مربع و قامت رئاسة مركز ومدينة ههيا بتنفيذ 11 قرار إزالة لتعديات مخالفة على الأراضى الزراعية على مساحة 562 متر مربع فيما نفذت رئاسة مركز ومدينة أولاد صقر بتنفيذ 23 قرار إزالة للتعديات المخالفة على الأراضى الزراعية على مساحة 3310 متر مربع.