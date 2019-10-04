شكرا لقرائتكم خبر عن «الري» تواصل حملات إزالة التعديات على النيل.. ودمياط الأولى في تنفيذ الإزالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريرا بشأن الحملات التي تنفذها الوزارة في مجال الإزالات والتي تضمنت إزالة (450) حالة تعدى على نهر النيل ومنافع الري والصرف على مستوى الجمهورية على مدار الأسبوع، حيث قام قطاع حماية النيل بتنفيذ عدد (110) إزالة على طول النهر وفرعيه، فيما قام قطاع الري بتنفيذ عدد (297) على منافع الري، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ عدد (43) ازالة على منافع الصرف.

تنوعت الإزالات ما بين مباني خرسانية أو مباني بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور أو ردم بالجسور أو قطع جسور أو عائمات مخالفة. وتستمر أعمال الإزالات في تنسيق تام في ضوء برنامج الإزالات الذي تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.

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وقال المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، إن القطاع قام بتنفيذ عدة حملات مكثفة هذا الأسبوع وأسفرت عن تنفيذ (١١٠) إزالة شملت عدد (٥) بمحافظة الجيزة وعدد (١٠) ازالة بمحافظة الغربية وعدد (٤) ازالة بمحافظة الدقهلية وعدد (٢) ازالة بمحافظة اسيوط وعدد (٢) ازالة بمحافظة سوهاج وعدد (٦٤) ازالة بمحافظة قنا وعدد (٥) ازالات بمحافظة الاقصر وعدد (١٦) ازالة بمحافظة أسوان ليسجل عداد النيل عدد حالات الإزالات للتعديات على النيل منذ انطلاق حملة إنقاذ النيل إلى التعديات 48 ألفا و811 (٤٨٨١١) حالة تعدي على نهر النيل منذ انطلاق الحملة في يناير 2015 وحتي تاريخه.

بينما صرح المهندس عبداللطيف خالد رئيس قطاع الرى، بأن القطاع قام بتنفيذ حزمة من الإزالات بمختلف المحافظات وذلك خلال الفترة من 26سبتمبر – 2اكتوبر 2019 وأسفرت عن تنفيذ عدد (297) إزالة شملت إزالة عدد (17) بمحافظة الغربية وعدد (47) بمحافظة القليوبية وعدد (26) بمحافظة المنوفية وعدد (70) بمحافظة دمياط وعدد (14) بمحافظة الإسكندرية وعدد (41) بمحافظة البحيرة وعدد (2) بمحافظة الدقهلية وعدد (9) بمحافظة بني سويف وعدد (15) بمحافظة اسيوط وعدد (27) بمحافظة سوهاج وعدد (29) بمحافظة الشرقية ليكون أجمالي الإزالات بقطاع الرى (133274) إزالة.

وفي سياق متصل، قال المهندس خالد مدين رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، إن الهيئة قامت خلال هذا الأسبوع بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين القبلي والبحري بلغت ( 43 ) إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية بعدد ( 5) محافظات، وتضمنت تنفيذ عدد (5) إزالة في نطاق إقليم وسط الدلتا بزمام محافظة ( المنوفية بعدد ( 3 ) إزالة– كفر الشيخ بعدد (2) إزالة)، وكذلك تنفيذ عدد (21) ازالة في نطاق اقليم مصر الوسطى بزمام محافظة ( المنيا بعدد (21) ازالة)، إلى جانب تنفيذ عدد (17) إزالة بإقليم مصرالعليا بزمام محافظات ( أسيوط بعدد ( 10) إزالة- سوهاج بعدد (7) إزالة) ليصبح إجمالى ماتم تنفيذه منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل في 5 يناير 2015 بعدد ( 71816) إزالة.