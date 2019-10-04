شكرا لقرائتكم خبر عن عروض «سيرك دو سوليه - بازار» تعزز مكانة مصر في السياحة الترفيهية.. وتشهد إقبالا جماهيريًا كبيرا في «هايد بارك القاهرة الجديدة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، انطلقت «عروض سيرك دو سوليه- بازار» في مشروع «هايد بارك القاهرة الجديدة»، واستقبلت «هايد بارك» جماهير غفيرة تجاوز عددها آلاف الزوار من العائلات والأطفال عشاق «سيرك دي سوليه» أحد أشهر العروض الترفيهية الكندية حول العالم، والذي أقيم افتتاحه يوم 24 سبتمبر الساعة 9 مساءًا، في أولى عروضه بمصر والتي من المنتظر أن تستمر في الفترة من 24 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر.

عروض «سيرك دو سوليه - بازار» في «هايد بارك القاهرة الجديدة»

ويحمل هذا العرض عنوان «بازار» وهو العرض رقم 43 من عروض هذا السيرك العريق، حيث شهد العرض مجموعة من العروض الاستعراضية التي تخطف الأنظار قدم فيها فريق رائع من الراقصين والموسيقيين عرضاً مذهلاً بقيادة المايسترو، وقدمت الفرقة مشاهد مبهرة غير متوقعة حبست الانفاس، والألعاب البهلوانية الفنية المفعمة بالألوان والحياة، مثل ركوب الدراجة، المشي على الحبل، والخدع السحرية الشيقة.

وفي نهاية العرض قام المايسترو بتحية الجمهور باللغة العربية قائلًا «شكرًا مصر» وشكرهم على حسن استضافة الفرقة على أرض مصر لأول مرة، وأشاد الجمهور بجودة التنظيم والعروض الممتعة غير المسبوقة في مصر، وأبدوا اعجابهم الشديد بفقرة الرقص بالنار، وغيرها من العروض الجذابة.

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شمل البرنامج التنظيمي للعرض أنشطة ترفيهية مختلفة للحضور، الذين استمتعوا بساحة المأكولات والمشروبات، كما تمتعوا بالتقاط الصور التذكارية الفورية لتخليد هذه الذكرى الفريدة من نوعها.

عروض «سيرك دو سوليه - بازار» في «هايد بارك القاهرة الجديدة»

وحرصت هايد بارك على تنظيم تلك الفعالية الكبرى على أكمل وجه وإخراجها في أحسن صورة، كونها المرة الأولى التي تستضيف فيها مصر عروض «سيرك دو سوليه» العالمية.

واهتمت الشركة بأدق التفاصيل التنظيمية للفعالية، وبالنظام والأمن وهو ما يثبت قدرة مصر على استضافة أحداث عالمية ويعزز مكانتها السياحية ويؤكد على الفرص اللي بيتمتع بيها السوق المصرية في مجال السياحة الترفيهية، ومقوماتها لاستضافة أحداث عالمية بحجم سيرك دو سوليه.

وتقدم عروض «سيرك دو سوليه بازار» يومياً في الفترة ما بين 24 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر، بعروض صباحية ومسائية مختلفة في هايد بارك القاهرة الجديدة.

الجدير بالذكر أن هذا العرض يقدّم في 6 بلدان، 3 قارات، في جولة تستمر 210 يوم، وهي المرّة الأولى التي يقام فيها عرضاً لسيرك دو سوليه في مصر.