شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 500 كيلو جرام من سمك الأرنب السام قبل طرحها في الأسواق في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تمكنت شرطة التموين في الإسكندرية من ضبط 500 كيلو جرام من أسماك الأرنب السام، المحظور صيدخ وتداوله، بحوزة تاجر، قبل طرحها في الأسواق. أكدت تحريات ومعلومات إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، قيام تاجر سمك، مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرقى، بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع فى مجال الغش التجارى، إذ يقوم بالاتجار فى الأسماك الغير صالحة للإستهلاك الآدمى، وهى سمك الأرنب السام، والمحظور صيدها وتداولها بالأسواق لإحتوائها على كمية من السموم الضارة بالصحة العامة، والصادر بشأنها النشرة التحذيرية الصادرة من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لخطورتها على الصحة العامة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم حال إستقلاله سيارة مُحملة بكمية قدرها 500 كيلو جرام من أسماك الأرنب السامة والغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وقالت وزارة الداخلية إن واقعة الضبط جاءت في فى إطار جهود الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الغش التجارى والإتجار بالسلع مجهولة المصدر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 500 كيلو جرام من سمك الأرنب السام قبل طرحها في الأسواق في الإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.