شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية مهنئا السيسي بذكر نصر أكتوبر: نجدد طاقات العمل والفداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

وجاء بالبرقية: "يسعدنى وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بانتصار أكتوبر المجيد، أن نبعث لسيادتكم بأصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمنيات بموفور الصحة ودوام التوفيق، لقد استقر تاريخ السادس من أكتوبر فى ضمير الأمة ووجدانها، وصار رمزاً متجدداً لبطولات قواتنا المسلحة الباسلة، التى خاضت ومازالت أشرس المعارك لتحرير الوطن ودفع مسيرته نحو التقدم والنماء، وسيظل هذا العبور العظيم مبعثاً للفخر والاعتزاز، ببطولات رجال أعلوا قيم التضحية والعطاء، فكل عام ومصر كنانة الله فى أرضه بخير ونماء، وتتجدد مع كل ذكريات أيام المجد الخالدات طاقات العمل والفداء، لتجتاز مصر بقيادتكم الحكيمة، كل التحديات، لتحقيق المزيد من التنمية والازدهار، وكل عام وسيادتكم بخير".

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ووجه وزير الداخلية ببرقية تهنئة للفريق أول محمد زكى "القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى"، جاء بها: "يَسرنى وهيـــئة الشــــرطة بمناســــبة الاحتفال بذكرى الســـادس من أكتـوبـــر أن نَبعث لســـيادتكـــم والمجلــس الأعلـى للقــوات المسلحـة والقادة والضـباط وضباط الصــف والصـناع العســكريين والجنــود بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات، لقد كان عطاء قواتنا المسلحة الباسلة.. وسيظل متصلاً بمسيرة العمل الوطنى وقد سجل التاريخ بأحرف من نور دورها الوطنى فى كل معارك التحرير ومواقف النضال وميادين البذل والعطاء.. وتذخر ملحمة العبور العظيم فى السادس من أكتوبر ببطولات أبهرت العالم وحازت على تقديره وإحترامه، حفظ الله قواتنا المسلحة عريناً للأبطال ومهداً للتضحيات.. ونبراساً للوطنية والعطاء.. إنه تعالـى نعـم المولـى ونعـم النصــير، وكل عام وسيادتكم بخير".

وأرسل وزير الداخلية ببرقية تهنئة للفريق محمد فريد "رئيس أركان حرب القوات المسلحة"، جاء بها: "يطيب لى وهيئـــة الشـــرطة فى مناسبة الاحتفال بذكرى انتصار السادس من أكتوبر المجيد أن نتقدم لســـيادتكم والقـــــادة والضــباط وضبـــاط الصــف والصــناع العســـكريين وجنـــود قواتنا المسلحة بأطيب التهانى مقرونة بأطيب الأمنيات بدوام التوفيق والسداد، حفظ الله مصر الكنانة وهيأ لها ولقواتنا المسلحة الباسلة مزيداً من الرفعة والتقدم.