شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة تونس بالقاهرة تفتح أبوابها للتصويت أول أيام الانتخابات التشريعية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت السفارة التونسية بالقاهرة وقنصليتها بالإسكندرية، أبوابها اليوم، لاستقبال الناخبين للتصويت فى دوائر الخارج للانتخابات التشريعية التونسية التى تعد الثانية منذ إقرار دستور تونس عام 2014..
ويستمر الاقتراع خارج تونس على مدى ثلاثة أيام، من الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء (بالتوقيت المحلى لكل دولة)، فيما يبلغ عدد القوائم المترشحة للانتخابات التشريعية 1507 قوائم، تتنافس على 217 مقعدا فى مجلس نواب الشعب للمدة النيابية 2019- 2024.
ويتولى الحزب الفائز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان، تشكيل الحكومة فى مدة زمنية لا تتجاوز الشهرين، على أن يصادق عليها البرلمان بأغلبية 109 أصوات.
وتأتى الانتخابات التشريعية بعد ثلاثة أسابيع من الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التى أسفرت عن تأهل كل من أستاذ القانون الدستورى قيس سعيد ورجل الإعلام نبيل القروى إلى الجولة الثانية المقرر إجراؤها فى 13 أكتوبر الجارى.
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