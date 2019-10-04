شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: ننتج 1.6 مليون طن لحوم دواجن و13 مليار بيضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتور منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إن مصر تنتج 1.6مليون طن لحوم دواجن و13مليار بيضة، مضيفة أن زيادة إنتاج الدواجن والبيض، تعتمد على دعم المربى الصغير لرفع قدرات المزارع والتحول إلى النظام المغلق وكذالك فتح فرص الاستثمار فى هذا القطاع.

وأضافت نائب وزير الزراعة، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن الدولة قامت بالانتهاء من 8 مشروعات استثمارية داجنة قدمت فيهم الدولة الأراضى اللازمة لهذه المشروعات بحق انتفاع بسيط ولمدة 30 سنة، وطبقا لدراسات الجدوى والتى تؤدى الى إنتاج أكثر من 300 مليون طائر وكذلك مليار بيضة .

وأكد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، أنه الحكومة توفر الآن فرص أخرى للاستثمار الداجنى بخريطة استثمارية واضحة بالمواقع المحددة جاهزة بالمرفقات والتراخيص تسهيلا على المستثمرين، وزيادة الإنتاج من البروتين الهام .