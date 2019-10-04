شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: غدًا طقس حار على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا السبت، طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حار على القاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤيه في الشبوره المائية صباحا علي مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس.

Advertisements

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 24 ، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 21 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.