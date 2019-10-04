شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: ارتفاع صادرات الموالح 1.7 مليون طن.. وإجراءات مشددة للشحنات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، بشان حركة الصادرات الزراعية إلى الأسواق العالمية، يوضح ارتفاع صادرات الموالح الى مليون و760 ألف و103طن لتحتل المركز الأول فى صادرات مصر الزراعية الموسم الحالى، خلال الفترة من الأول من يناير 2019 وحتى 25 من الشهر الماضى، عن ما قبلة من العام الماضى بلغ مليون و700 ألف طن، وسط إجراءات رقابية مشددة لشحنات الموالح.

قال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”،إن صادرات الموالح تحتل المرتبة الأول منذ بدء موسم التصدير، موضحا أن هناك إجراءات مشدد على جميع الشحنات المصدر، واتخاذ جمبع الإجراءات الرقابية المشدد على صادرات الخضر والفاكهة، لجميع الأسواق العالمية، وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات.

فيما تواصل الأجهزة الفنية بالحجر الزراعى، تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمانا المواصفات العالمية حفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة.