شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تمنح مهلة لمستثمرى شق الثعبان لتقنين أوضاعهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، منح مهلة للمستثمرين بمنطقة شق الثعبان الذين تمت الموافقة على تقنين أوضاعهم بعد العرض على كافة اللجان المتخصصة حتى منتصف الشهر الجارى - 15 أكتوبر - لسداد مستحقات المحافظة وأنه فى حالة عدم الالتزام سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية واللازمة للحفاظ على المال العام .

وأضاف عبد العال، أنه تقرر منح مهلة أخيرة لتلقى طلبات تقنين الأوضاع بمنطقة شق الثعبان حتى نهاية العام الجارى للعرض على اللجان المتخصصة واتخاذ القرار بالموافقة من عدمه.

يأتى ذلك فى إطار خطة المحافظة لتطوير وتنمية منطقة شق الثعبان الصناعية لصناعة الرخام والجرانيت، فى إطار خطة الدولة، خاصة أن منطقة شق الثعبان تعتبر من أهم مناطق تصنيع الرخام على مستوى العالم وتحظى بشهرة كبيرة فى هذا المجال.

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وتقع شرق طريق الأوتوستراد وبعمق 5 كم حتى حدود محمية وادى دجلة شرقًا بمنطقة طرة المعادى وتتكون من 3 مناطق كوتسيكا وبدر الليثى وشق الثعبان على مساحة 1608 افدنة وتضم حوالى 1858 مصنعا وورشة لتصنيع وتصدير الرخام .

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن أجهزة محافظة القاهرة تواصل تنفيذ المرحلة الأولى للمخطط العام ورؤيتها المتكاملة لتطوير منطقة شق الثعبان ونقلها الى منطقة اقتصادية منظمة وتحويلها لمدينة صناعية عالمية متخصصة فى مجال الرخام والجرانيت.

ويشمل المخطط إنشاء ميناء جاف ومنطقة خدمية تضم فروعا للبنوك المختلفة والتوكيلات الملاحية وتأسيس مدرسة ومعهد فنى متخصص لتخريج عمالة فنية مدربة، بالإضافة إلى إنشاء منطقة لوجستية تشمل مكاتب للشحن والتفريغ وإقامة مصانع لتدوير المخلفات الصناعية.