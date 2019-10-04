شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير وتوسعة شارع الحجاز بمصر الجديدة والنزهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أعمال التطوير والتوسعة الجارية بشارع الحجاز والممتد بأحياء مصر الجديدة والنزهة، والذى تقوم به مديرية الطرق والكبارى بالمحافظة فى إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المحاور والشوارع الرئيسية بالقاهرة لتحقيق السيولة المرورية المرجوة .

وشدد عبد العال، على مدير مديرية الطرق ورئيس حى مصر الجديدة سرعة رفع القضبان بعد رفعها وكذلك رفع تراكمات ومخلفات الحفر أولاً بأول، والتنسيق مع الإدارة المركزية للإنارة لرفع أعمدة الإنارة المخلوعة، وصيانتها ورفع كفاءتها وتجهيزها بكشافات إنارة مزدوجة حديثة لتكثيف أعمال الإنارة بالجزيرة الوسطى للشارع عقب رصفه وتطويره .

وخلال الجولة أكد محافظ القاهرة، أن شارع الحجاز يعد محور مرورى هام بشرق القاهرة، وأن أعمال التطوير الجارية تمتد لحوالى 5 كيلومتر بدءَ من شارع الميرغنى وحتى تقاطعه مع شارع عبد الحميد بدوى مروراَ بميادين المحكمة وهليوبوليس وميدان الحجاز وتشمل رفع قضبان الترام وتوسعة الشارع بعرض 15 م للحارة ـ مع إنشاء جزيرة وسطى وتجميلها بأحواض زهور بعرض 4 أمتار، مع تغيير كامل للأرصفة طبقا للمقاييس الفنية الحديثة وأكد على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير.