شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فى دقيقة.. طريقة تحديد سعر البنزين كل 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة تسعير المواد البترولية، خفض أسعار البنزين 80 و90 و92 بقيمة 25 قرشا، وفقاً لآلية التسعير التلقائى الجديد للمواد البترولية كل 3 أشهر.

ما المقصود بالتسعير التلقائى للوقود ؟

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- ربط سعر الوقود بسعر البترول العالمى والدولار، بما يسمح بتحرير سعره

- سعر المنتجات البترولية قد ينخفض أو يرتفع كل 3 أشهر، بشر ألا تتجاوز نسبة التغيير فى سعر بيعها للمستهلك ارتفاعًا أو انخفاضًا عن 10% من سعر البيع السارى.

- يستثنى من الآلية السابقة البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعى الكهرباء والمخابز.