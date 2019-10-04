شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فى دقيقة.. طريقة تحديد سعر البنزين كل 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة تسعير المواد البترولية، خفض أسعار البنزين 80 و90 و92 بقيمة 25 قرشا، وفقاً لآلية التسعير التلقائى الجديد للمواد البترولية كل 3 أشهر.
ما المقصود بالتسعير التلقائى للوقود ؟
- ربط سعر الوقود بسعر البترول العالمى والدولار، بما يسمح بتحرير سعره
- سعر المنتجات البترولية قد ينخفض أو يرتفع كل 3 أشهر، بشر ألا تتجاوز نسبة التغيير فى سعر بيعها للمستهلك ارتفاعًا أو انخفاضًا عن 10% من سعر البيع السارى.
- يستثنى من الآلية السابقة البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعى الكهرباء والمخابز.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد فى دقيقة.. طريقة تحديد سعر البنزين كل 3 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.